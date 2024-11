Famiglie con figli, le misure per il 2025 dall’assegno unico al bonus bebè | COSA SAPERE

Come rileva l’Inps, nei primi otto mesi di quest’anno oltre 6 milioni di famiglie (e 9,5 milioni di figli) hanno ricevuto l’Assegno unico. Nel periodo considerato, il contributo ammonta a 13,15 miliardi di euro, con un importo medio di 273 euro per nucleo richiedente e 172 per ogni figlio. Il dato è in aumento rispetto al 2023 quando l’Assegno medio non superava i 257 euro e i 162 per ogni figlio. Se si considera anche la spesa del 2022 e 2023, nel complesso per questa misura sono stati spesi 44,5 miliardi in meno di tre anni.