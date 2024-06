Europee: Meloni esulta “grazie, più bello di due anni fa”. Cresce il PD, Schlein “ridotto il gap”. M5S tiene solo al Sud

ROMA – Gli italiani confermano la scelta del Governo e del partito della Premier Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia è infatti il primo partito in questa tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo con una percentuale attorno al 29,09%. Basti pensare che alle Europee del 2019 il partito della Meloni era al 7%. Dai dati emerge anche che il Pd riduce le distanze, arrivando quasi al 24,2%, il testa a testa fra Forza Italia e la Lega al 9% poco distanti dal Movimento 5 Stelle che scende sotto il 10% e ottiene consensi sono al Sud. Azione di Calenda e Stati Uniti d’Europa di Renzi restano sotto la soglia di sbarramento e sono fuori dall’europarlamento. Chi invece supera la soglia è Azione Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli che esultano con la candidatura della Salis (che andrà in Europa) superando il 6%,

Nella notte la soddisfazione di Giorgia Meloni che prima sui social ha postato una foto con il segno della vittoria e ringrazia per il risultato ottenuto: “Grazie! Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche“. Poi intorno alle 2 di notte ha tenuto una conferenza stampa

Meloni “risultato commovente, centrodestra maggioranza nel Paese”

“Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile il voto ci ha detto non speriamo che voi siate ma voi siete. Ci hanno visti arrivare ma non sono riusciti a fermarci. L’Italia si presenta al G7 e in Europa con il governo più forte di tutti, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Il centrodestra è maggioranza nel Paese sono contenta anche per la Lega e Forza Italia”

Shlein: “risultato straordinario, ridotto il gap con la Meloni”

Anche il Partito Democratico esulta. È il secondo partito con una percentuale attorno al 24,5% e con un dato superiore rispetto alle politiche. La segretaria Elly Shelin, dopo aver ringraziato gli elettori in una breve conferenza stampa dal Mazareno si è detta soddisfatta per i risultato: “n risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da Fdi si restringe. La campagna fatta palmo a palmo fatta sul territorio, con 123 tappe attraverso il Paese e soprattuto una squadra forte e plurale hanno premiato. Continueremo a fare queste battaglie sulla questione salariale e sulla questione sociale, sulla sanità pubblica, ancora più forte da domani”.

Conte” risultato deludente”

Il terzo partito è il Movimento 5 Stelle scende sotto il 10% e regge solo al Sud. Giuseppe Conte senza giri di parole ha parlato di risultato deludente “prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente, potevamo fare meglio. La valutazione dei cittadini è insindacabile e avvieremo una riflessione interna. Non si tratta però di una battuta d’arresto, lavoreremo più di prima per essere alternativa a questo governo. C’è da interrogarsi su asse politico Francia-Germania che cambia e cercheremo di farci valere nell’equilibrio difficile tra forze progressiste e forze conservatrici”

Testa a testa Lega Forza Italia

Un testa a testa è invece quello che si è vissuto tra Lega e Forza Italia. Tutti e due i partiti si sono collocati poco sopra l’8,5%.”Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni. Una vittoria che dedichiamo al Presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, il centrodestra e il PPE sono più forti” ha affermato sui social il leader di FI Antonio Tajani. Bene Alleanza Verdi e Sinistra che si accredita di una percentuale attorno al 6,8%. Azione di Calenda e Stati Uniti D’Europa di Matteo Renzi non superano lo sbarramento e si collocano poco sopra il 3%.