Europee 2024 Italia, Exit Poll: Fratelli D’Italia 26-30%, PD 21-25%, M5S 10-14%, Forza Italia 8,5-10,5%

COSENZA – Europee 2024: in base al primo Exit poll pubblicato dal consorzio Opinio Italia per la Rai, alle elezioni Europee 2024 Fratelli D’Italia in testa accreditata di una forchetta tra il 26 e il 30%, secondo il Partito Democratico con una forchetta tra il 21 e il 25%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia tra l’8,5 e il 10,5% e la Lega tra l’8 il 10%. Infine Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%. Si tratta di un primo exit Poll ne seguiranno altri due.

Per quanto riguarda l’Europa In Francia stravince il partito di Le Pen in Francia, Macron convoca le elezioni. In Germania cresce Adf, Spd verso il peggior risultato europeo. Secondo una prima proiezione del nuovo Parlamento europeo: il Ppe conterebbe 181 seggi, i Socialisti 135, i liberali 82, i Conservatori e Riformisti 71, il gruppo Id 62, i Verdi 53, The Left 34.