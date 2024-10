Concorso Scuola 2024: 56 mila assunzioni per Dirigenti, Personale ATA e Docenti | BANDO

I bandi relativi alle nuove assunzioni scolastiche per l’anno scolastico 2024/2025 saranno pubblicati a breve, in linea con le autorizzazioni ricevute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I bandi verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata ai concorsi pubblici. È previsto che le tempistiche siano annunciate entro la fine del 2024, per garantire che le procedure concorsuali e le immissioni in ruolo avvengano in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico, a partire da settembre 2024.

Trovi qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.