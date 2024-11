Concorso per l’assunzione di 340 segretari comunali a tempo indeterminato: ecco il bando per 441 borsisti

- Advertisement -

COSENZA – Con decreto del Capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione 2024 finalizzato al conseguimento dell’abilitazione per l’iscrizione di 340 nuovi segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Il bando di partecipazione è pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’Albo nazionale dei Segretari.

340 segretari comunali: domande e bando

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, tramite lo stesso portale inPA, accedendo con credenziali SPID/CIE/CNS/fida, e compilando il format di candidatura presente. Sarà possibile presentare la domanda entro le ore 23.59 del 21 dicembre 2024. Con questo bando si completa un rilevante programma per l’assunzione di segretari comunali, nella fascia iniziale della carriera, destinati ai piccoli comuni. Sono, infatti, già state iscritte all’Albo 508 unità del “Co.A. 6” mentre ne saranno iscritte altre 464 entro fine anno, a conclusione degli esami finali del “Co.A 2021”. QUI IL BANDO

Posti di lavoro e requisiti

I posti sono a tempo indeterminato e full-time.

Il corso di formazione avrà una durata di un mese, con un successivo tirocinio pratico di un mese presso uno o più comuni, seguito da un esame finale. Questo percorso formativo è pensato per fornire ai candidati tutte le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di segretario comunale, garantendo una preparazione completa sia teorica che pratica. Per l’ammissione al concorso segretari comunali nel 2024 è richiesto il possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

– cittadinanza italiana

– maggiore età

– godimento dei diritti civili e politici

– idoneità fisica all’impiego

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile

– non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

340 segretari comunali – Titolo di studio

Possono partecipare al concorso le persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea conseguito con l’ordinamento universitario previgente al D.M. 509/1999 in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e commercio o titolo equipollente;

Laurea specialistica o magistrale equiparata ai diplomi di laurea citati, ovvero in:

– LM-56 Scienze dell’economia;

– LM-77 Scienze economico-aziendali;

– LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

– LM-52 Relazioni internazionali;

– LM-62 Scienze della politica;

– LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

– LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

– LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

– LM-90 Studi europei;

– LMG/01 Giurisprudenza;

– 22/5 Giurisprudenza;

– 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

– 60/S Relazioni internazionali;

– 64/S Scienze dell’economia;

– 70/S Scienze della politica;

– 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;

– 84/S Scienze economico-aziendali;

– 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

– 89/S Sociologia;

– 99/S Studi europei;

– 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.