COSENZA – Arriva finalmente il bando (LEGGI QUI) per il Concorso Ministero della Difesa 2024: un concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area Assistenti del Ministero della Difesa, nell’ambito della Famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”. Le domande per il concorso possono essere inviate fino alle 23:59 del 22 agosto 2024 esclusivamente per via telematica attraverso il Portale “inPA”. I 1000 posti saranno assegnati secondo la seguente ripartizione:

Concorso Ministero della Difesa 2024: ripartizione dei posti e aree

Codice FT35

ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO

POSTI: 100

Codice FT37

ASSISTENTE AI SERVIZI DI VIGILANZA

POSTI: 50

Codice FS41

ASSISTENTE SANITARIO

POSTI: 4

Codice FT45

ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA

POSTI: 45

Codice FT47

ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI

POSTI: 124

Codice FT48

ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA

POSTI: 100

Codice FT49

ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO

POSTI: 25

Codice FT50

ASSISTENTE TECNICO ARTIFICIERE

POSTI: 15

Codice FT51

ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA E LE MANUTENZIONI

POSTI: 100

Codice FT52

ASSISTENTE TECNICO NAUTICO

POSTI: 32

Codice FT53

ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI

POSTI: 100

Codice FT54

ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI

POSTI: 200

Codice FT55

ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI

POSTI: 105

Concorso Ministero della Difesa 2024: requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso del Ministero della Difesa sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento dell’assunzione in servizio:

– essere cittadino italiano

– avere un’età non inferiore a diciotto anni

– essere possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto

– Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce

– godimento dei diritti civili e politici

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici

– per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 (Norme di salvaguardia) del presente.

Concorso Ministero della Difesa: procedura concorsuale

Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 6 (Prova scritta). La prova di cui al comma 1 si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche in più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La Commissione esaminatrice redigerà, per ciascuno dei profili messi a concorso, la graduatoria finale di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 9 (Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito), in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1 (Posti messi a concorso) saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 (Comunicazione dell’esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro).

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo “https://www.inpa.gov.it”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente.