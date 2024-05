COSENZA – Entro il 15 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblicherà le graduatorie definitive dei vincitori e degli idonei relativi al concorso Agenzia delle Entrate per 3.970 funzionari tributari e per 530 esperti di attività dei servizi di pubblicità immobiliare. È quanto ha stabilito la stabilito e comunicato con una nota la stessa Agenzia delle Entrate «saranno rettificate le graduatorie regionali della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 530 unità per l’attività tributaria dei servizi di pubblicità immobiliare» e, anche in questo caso, non sarà applicata la tagliola prevista dalla misura taglia-idonei.

Concorso dell’Agenzia delle Entrate: si sbloccano le assunzioni

Si sbloccano dunque le assunzioni con la pubblicazione delle graduatorie che era stata congelata dopo una sentenza del Tar che, a inizio aprile, aveva accolto il ricorso collettivo definendo illegittima l’applicazione della norma taglia-idonei a questi due concorsi. Il giorno dopo la pubblicazione delle graduatorie, le regioni avvieranno la chiamata dei vincitori e procederanno con la firma dei contratti.

Il nodo del “taglia-idonei”

Inizialmente con la norma taglia-idonei doveva essere considerato idoneo il 20% di chi superava l’esame. Successivamente si è deciso di usare come denominatore di calcolo della percentuale del 20% il numero dei posti messi a concorso. Il taglia-idonei non fa presa però su tutti i bandi della Pubblica amministrazione e sono previste delle eccezioni: ad esempio quando con assunzioni a tempo determinato. Il Tar del Lazio, tuttavia, ha stabilito dopo Pasqua che la normativa, fortemente voluta dal ministro Paolo Zangrillo, non si applica ai concorsi banditi prima del 17 agosto 2023. Il bando dell’Agenzia delle Entrate per assumere 3.970 funzionari per l’attività tributaria risale a luglio.

Le gratulatorie regionali

«All’esito degli approfondimenti effettuati e delle interlocuzioni con gli organi competenti, si conferma che le graduatorie regionali della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l’area funzionari per attività tributaria saranno pubblicate entro il 15 maggio 2024. In applicazione dei principi indicati nelle sentenze del TAR del Lazio n. 6328, 6329, 6331, 6332, 6362,6380, 6388, 6389, tutte pubblicate il 2 aprile 2024, non sarà applicata alle graduatorie regionali la normativa taglia-idonei», recita ancora l’avviso dell’Agenzia delle Entrate.