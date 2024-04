Concorso Agenzia delle Entrate 2023 : Il Tar accoglie il ricorso collettivo: il “Taglia idonei” non andava applicato

In altri termini, il bando è stato pubblicato a luglio 2023, mentre la conversione del D.L. 75 – 2023 è avvenuta in epoca postuma, ovverosia ad agosto 2023. Il Tar Lazio Roma – Sez. 2 Ter, con sentenza n. 6389/2024, ha accolto il ricorso collettivo presentato dall’Avv. Danilo Granata, affermando espressamente che “Nel caso di specie, il bando è stato emanato prima della data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023, ma la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente, sicché – applicandosi il comma 2 dell’art. 28 ter – ha perso rilievo il suo punto 7.4 che deve intendersi disapplicato”.

Pertanto, l’Amministrazione ha illegittimamente applicato la norma “taglia idonei” ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 112 del 2023. L’Avv. calabrese, Danilo Granata, soddisfatto del risultato raggiunto, commenta così il successo professionale: “Speriamo che la pronuncia ottenuta sia da monito per ogni amministrazione ; non solo per quelle che hanno bandito ” a cavallo” della novella legislativa, ma per tutte. Il Giudice amministrativo, infatti, non ha perso l’occasione , con la sentenza in commento, di delineare le “buone linee” per applicare correttamente , e con logicità, una nuova legge, salvaguardando gli interessi di tutti”.