Concorso Agenzia delle Entrate: 4.500 assunzioni di funzionari e dirigenti 2023/2024

COSENZA – Concorso Agenzia delle Entrate: prevista l’assunzione di 4500 funzionari e dirigenti. A darne notizia la stessa Agenzia delle Entrate che ha in programma di pubblicare, nell’anno 2023 e nel primo semestre 2024, i bandi di concorso per il reclutamento del personale rivolto a esperti in materia fiscale e catastale, ingegneri per logistica e contratti, informatici ed esperti in risorse umane. “Sono altresì delineati i profili ricercati al solo fine di permettere ai potenziali candidati di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali”. Tutte le info si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure scarica e leggi qui il Programma di pubblicazione di bandi di concorso per gli anni 2023 e 2024

Concorso Agenzia delle entrate: tutti i profili

1- Funzionari per attività tributaria

Attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza su adempimenti contabili e fiscali, attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione.

2 – Funzionari per servizi di pubblicità immobiliare

Servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori.

SECONDO SEMESTRE 2023

3- Funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti:

Attività di pianificazione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, rilevazione del fabbisogno, predisposizione delle gare e gestione dei contratti, gestione degli immobili e dei programmi di manutenzione, rendicontazione dei lavori, attività di tutela e sicurezza dei lavoratori, progettazione e presidio dell’adeguamento degli immobili alla normativa.

4 – Funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica:

Attività connesse all’esercizio, sviluppo e monitoraggio del sistema informatico, definizione dei piani di sviluppo tecnologico, supporto nell’individuazione delle esigenze di automazione, analisi tecnologica, assistenza tecnica per la realizzazione delle procedure, attività di sicurezza, analisi dei dati e cooperazione informatica, monitoraggio dei contratti ICT.

ANNO 2024

1 – Funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

Attività di gestione delle risorse umane, attività di rilevazione del fabbisogno formativo; selezione e sviluppo professionale, sistemi e processi di valutazione del personale.

2 – Funzionari tecnici

Attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.

3) Dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate