- Advertisement -

CORTONA (PG) – La solitudine di una bimba di appena 5 anni nel giorno più bello. Una storia che arriva da Cortona, in provincia di Perugia, ma che sta facendo il giro del Web. Una mamma ha organizzato la festa di compleanno per la figlia di cinque anni invitando 35 bambini. Dopo aver affittato una sala allestita con palloncini, addobbi e tanti e giochi appositamente per l’occasione, la famiglia ha atteso invano perché nessuno di loro si è presentato e la bimba ha festeggiato i suoi primi 5 anni in una sala vuota in compagnia della mamma e del papà e dei titolari della sala.

Il giorno dopo la mamma della piccola ha sfogato la sua delusione con un messaggio su Facebook: “È vergognoso. Ha fissato per ore la porta. Aspettando che qualcuno dei suoi amici entrasse per festeggiarla. Non hai pianto, sempre col sorriso sulle labbra e un occhio alla porta con la speranza che qualcuno arrivasse. Ho avuto la conferma della piccola grande forte coraggiosa donna che sei”.

A scuola, tra gli amici, lei ha consegnato ben trentacinque inviti. In dieci hanno detto subito di no, impegni precedenti e tante scuse. Ma degli altri 25 non si hanno avuto notizie. Nemmeno un messaggio. Solo quella porta chiusa. Sul Web la solidarietà di tantissimi genitori “Non auguro a nessuno di ritrovarsi nella tua stessa situazione è vergognoso ed umiliante“.