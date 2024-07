Attraversa lo Stretto con 12,5 chili di cocaina in auto. Commerciante 44enne arrestato dalla polizia

MESSINA – Un commerciante 44enne di Campobello di Licata – G. B. – è stato arrestato, dopo essere uscito dalla zona dei traghetti di Messina, ed essere stato sorpreso con 12,5 chili di cocaina nascosti abilmente nel doppiofondo della sua auto. La droga avrebbe dovuto rifornire il mercato della provincia di Agrigento, ma l‘uomo era pedinato ed è stato sorpreso di poliziotti che l’ha bloccato e portato in carcere.

I poliziotti delle Squadre mobili di Agrigento e Messina, impegnati in servizi congiunti di controllo dei veicoli provenienti da Villa San Giovanni, hanno fermato il conducente delle vettura che, già all’atto del controllo documentale, ha manifestato insofferenza e nervosismo. Un comportamento che ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo. Nascosti in due vani ricavati nel pianale del veicolo e celati da una lastra basculante in metallo, sono stati trovati 10 involucri di forma rettangolare contenenti cocaina. Per recuperare la sostanza stupefacente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Messina che hanno smontato l’auto con un flex.

Sul mercato avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Le indagini continuano, concentrandosi sull’origine del carico e sull’analisi dei tabulati telefonici per individuare eventuali complici e dettagli aggiuntivi sull’operazione di traffico di droga.