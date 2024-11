Agenzia delle Entrate, nuovi rinforzi. Assunzione di 1.745 idonei a tempo indeterminato

- Advertisement -

COSENZA – Agenzia delle Entrate arrivano nuovi rinforzi. Pubblicato il provvedimento per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.745 idonei della selezione pubblica della procedura per funzionari tributari del 24 luglio 2023 che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, elevati a 4.271, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria. I candidati idonei, presenti nelle diverse graduatorie regionali, sono assegnati alle Direzioni Regionali per i cui posti hanno concorso, come da ripartizione seguente:

Agenzia delle Entrate: ripartizione idonei per regione

Direzione Regionale Abruzzo 95

Direzione Regionale Emilia-Romagna 220

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 85

Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali 120

Direzione Regionale Liguria 64

Direzione Regionale Lombardia 370

Direzione Regionale Marche 85

Direzione Regionale Piemonte 201

Direzione Regionale Sardegna 80

Direzione Regionale Toscana 240

Direzione Regionale Umbria 45

Direzione Regionale Veneto 140

TOTALE POSTI: 1.745

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia Entrate (@agenziadelleentrate_gov)

Per le assunzioni dei 1.745 idonei si utilizzerà parte delle risorse finanziarie ancora disponibili dei turnover 2020 2021 2022 2023. Al fine di non vanificare l’investimento effettuato per il concorso in oggetto e al contempo per sopperire alle consistenti carenze in organico nell’area dei funzionari, tenendo conto delle esigenze funzionali e dell’immediata disponibilità delle strumentazioni materiali presso le sedi territoriali, in linea con quanto programmato nel PIAO 2024-2026, con il presente atto viene autorizzata l’assunzione di 1.745 idonei della selezione pubblica indicata in epigrafe.

I nuovi funzionari si occuperanno dell’assistenza e nella consulenza ai contribuenti, collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli. Si occuperanno anche delle attività legate al contenzioso e alla riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate.