Indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Il bando prevede che le domande di partecipazione possono essere inviate a partire da oggi 30 dicembre 2020 e fino al 28 gennaio 2021 utilizzando esclusivamente la procedura informatica.

.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29 dicembre è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020. Nell’ambito dei posti a disposizione, 167 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Inoltre, 3 posti sono destinati a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo, 50 posti destinati al coniuge e ai figli superstiti oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, delle forze armate o delle forze di polizia deceduto in servizio o per causa di servizio e 20 posti ai sensi dell’articolo 1005 del codice dell’ordinamento militare, agli ufficiali che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 30 dicembre 2020 alle ore 23.59 del 28 gennaio 2021, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile a questo indirizzo (CLICCA QUI) e poi selezionando la sezione “Concorso pubblico”.

A quest’ultima procedura informatica, il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.)

Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza, a cui si potrà accedere con tre modalità:

a) “Desktop” – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il“Software CIE“;

b) “Mobile” – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;

c) “Desktop con smartphone” – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” .

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, dove riceverà le comunicazioni relative al concorso.

Requisiti:

Possono accedere al concordo le persone che presentano i suddetti requisiti:

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Possesso della qualità di condotta di cui all’articolo 26 della Legge 1 febbraio 1989 n 53

Non aver compiuto il 28 anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti

Essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia

Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario

Il concorso si articola nelle seguenti prove:

– prova preselettiva: un questionario formato da domande a risposta multipla;

– accertamento dell’efficienza fisica;

– accertamenti psico-fisici;

– accertamento attitudinale;

– prova scritta: un elaborato vertente su diritto penale, diritto – processuale penale, diritto costituzionale;

– prova orale: un colloquio vertente, oltre che sulle materie della prova scritta, anche su diritto amministrativo, diritto civile, informatica e lingua inglese.

QUI IL PDF CON LA GUIDA COMPLETA ALLA DOMANDA ON-LINE