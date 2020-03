Coronavirus, in arrivo 20.000 assunzioni tra medici e operatori sanitari

Per fronteggiare l’emergenza il Governo sarebbe pronto ad un provvedimento straordinario per l’assunzione di migliaia tra medici e operatori sanitari. Il provvedimento potrebbe andare già nel Consiglio dei ministri di questa sera

.

COSENZA – Potrebbe approdare già questa sera in consiglio dei ministri il provvedimento straordinario che prevede l’assunzione di migliaia di medici e operatori sanitari per far fronte all’emergenza coronavirus. Per evitare le criticità negli ospedali italiani, c’è il rafforzamento del sistema sanitario con l’acquisizione di nuovi strumenti per la respirazione (dovrebbero arrivare 5mila gli impianti di respirazione aggiuntivi per le terapie intensive e sub-intensive) e l’arrivo delle mascherine di protezione. Ne sono state acquistate sul mercato oltre 970.000 e di queste sono state consegnate già 250mila di tipologia FFp2 per i medici in Lombardia che resta la regione più colpita dall’epidemia. Domani arriverà un altro carico di 70mila mascherine FFp2 più altre 10.000 chirurgiche. E nella prossima settimana – ha sottolineato Borrelli – arriveranno 2 milioni di mascherine chirurgiche. Sono state installate davanti agli ospedali italiani un totale di 395 tende per il pretriage.

Assunzione di medici, infermieri e OSS

Ma agli indispensabili strumenti sanitari, la novità riguarderebbe l’assunzione di medici e personale sanitario. Il provvedimento per far fronte all’emergenza Coronavirus e potenziare il servizio sanitario nazionale, secondo quanto si apprende da fonti di governo, riguarderebbe l’assunzione di 5.000 medici, 5.000 OSS e 10.000 infermieri. Le assunzioni dovrebbero essere finanziate con circa un miliardo e mezzo dei 7,5 miliardi annunciati dal governo come prima misura economica per fronteggiare l’emergenza. Le assunzioni andrebbero a sostegno delle regioni maggiormente in difficoltà: in Lombardia, ad esempio, sarebbero previsti oltre 550 nuovi medici, più di 140 infermieri e quasi 500 Oss. In Emilia Romagna 250 medici e 600 infermieri.

Jole Santelli scrive a Speranza “assumere per fronteggiare l’emergenza”

Sull’assunzione di medici e operatori sanitari per fronteggiare l’emergenza coronavirus è intervenuta anche la presidente della regione Calabria Jole Santelli che chiesto al ministro della salute Roberto Speranza l’assunzione di dirigenti medici specializzati in pneumologia, rianimazione, infettivologia, cardiologia, medicina interna, pronto soccorso oltre al personale paramedico, infermieristico e Oss. “Una richiesta – scrive la Santelli – che si è resa necessaria dopo un’accurata analisi del fabbisogno di personale nelle strutture sanitarie pubbliche. Ci auguriamo che il ministro dia una risposta immediata a questa richiesta, che riteniamo essenziale per fare fronte ad eventuali emergenze” ha concluso la Santelli