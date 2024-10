Trenitalia: potenziate le corse in autobus tra Sibari e Corigliano Rossano

REGGIO CALABRIA – Il gruppo Regionale FS di concerto con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, hanno comunicato che a partire da oggi, lunedì 7 ottobre, sono potenziati i servizi bus fra Sibari e Rossano con fermata a Corigliano, a causa dei lavori di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale fra Sibari e Crotone.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono 5 in totale le corse che si aggiungono ai servizi in bus già attivati fra Sibari e Crotone dal 16 settembre, per consentire interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale sulla linea ionica.

Questo il dettaglio delle corse:

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, sono ammessi i cani guida e quelli di piccola taglia negli appositi trasportini.