Tragedia sullo Ionio Cosentino, anziano muore in un incendio nella sua abitazione. Grave la moglie

ROCCA IMPERIALE (CS) – Tragedia nella notte a Rocca Imperiale, in via Nova, dove un incendio divampato in un’abitazione ha provocato la morte di un anziano novantenne. La moglie, in condizioni gravissime, è stata salvata dai vicini che sono riusciti a farla uscire da una finestra. Trasportata in ospedale con ustioni estese, è ora ricoverata in prognosi riservata.

L’incendio è stato inizialmente domato da volontari della Protezione Civile con mezzi di fortuna, mentre sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Policoro, intervenuti nonostante l’area non rientrasse nella loro competenza. Solo in un secondo momento sono giunti i colleghi da Castrovillari, competenti per territorio ma con tempi di arrivo più lunghi.

Sul posto anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti del caso. La tragedia rilancia l’appello dei Vigili del Fuoco che chiedono l’apertura urgente di un distaccamento a Trebisacce, per garantire tempi di intervento più rapidi in tutta l’area dell’alto Jonio cosentino.