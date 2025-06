Trebisacce: chiesta l’attivazione urgente di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – Il primo cittadino del Comune di Trebisacce ha inviato ieri, 9 giugno, una formale richiesta al Ministero dell’Interno e ai Comandi Provinciale e Regionale dei Vigili del Fuoco per l’attivazione urgente del presidio permanente dei Vigili del Fuoco sul territorio comunale.

Una richiesta non nuova, ma che oggi assume carattere di massima urgenza. Nonostante siano ben 17 i Comuni dell’area ad aver già espresso il loro pieno sostegno all’apertura del presidio, e nonostante l’Amministrazione comunale abbia realizzato e messo a disposizione, con fondi propri, una caserma nuova e già approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, ad oggi non è ancora arrivata alcuna risposta ufficiale da parte delle autorità competenti.

Un territorio complesso e ad alto rischio

Il comprensorio interessato comprende numerosi comuni montani, caratterizzati da una viabilità difficile e tortuosa. In un contesto del genere, la presenza stabile di un presidio operativo dei Vigili del Fuoco è indispensabile non solo per garantire interventi tempestivi in caso di emergenza, ma anche per rafforzare le attività di prevenzione, soprattutto in vista della stagione estiva, già segnata da diversi incendi. “La sicurezza delle persone e del nostro territorio non può attendere”, ha dichiarato Mundo. “Siamo di fronte a una necessità concreta e condivisa da tutta l’area: ora servono risposte chiare e immediate”.

Con questa nuova istanza, l’Amministrazione comunale rinnova il suo appello al Ministero dell’Interno e alle strutture competenti affinché si proceda senza ulteriori indugi con l’attivazione del presidio.