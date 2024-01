CASSANO ALLO IONIO (CS) – Tragico incidente sui binari a Cassano allo Ionio. Secondo quanto si apprende un uomo di origini indiane è stata travolto da un treno a 800 metri dal passaggio a livello di Doria, in via Baldanza, in piena campagna.

La circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 18,20 di oggi tra Spezzano Albanese e Sibari. Secondo quanto si apprende, l’uomo si sarebbe piazzato al centro dei binari, gesticolando al treno in arrivo, ma il macchinista del convoglio non avrebbe fatto in tempo a frenare, travolgendo l’uomo.

Sul posto vigili del fuoco e ambulanza del 118 insieme al magistrato di turno per accertare la dinamica dell’incidente.

In aggiornamento