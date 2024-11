Tragedia sfiorata a Corigliano, a fuoco una colonnina di un distributore di benzina

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti di paura ieri sera allo scalo di Corigliano in una stazione di servizio Q8 su via Nazionale. Una tragedia sfiorata e tanta paura per due ragazzi che, secondo quanto ricostruito, ieri sera, stavano facendo rifornimento ad uno scooter quando, per cause in corso d’accertamento, la colonnina del self service della stazione di benzina ha preso fuoco.

I due ragazzi sono riusciti ad allontanarsi in tempo e non hanno riportato ferite ma il mezzo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.