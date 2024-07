Rossano: 37enne trovato morto in un bus, disposti accertamenti sulla salma

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Octavian Nicolae Plosceano, 37enne di nazionalità romena, è stato trovato senza vita nei giorni scorsi, nel bagagliaio di un autobus a Rossano. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e per questi motivi, al fine di accertare le cause del decesso, è stato disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Non si sarebbe trattata però di una morte violenza, almeno da un primo esame esterno.

Il mezzo nel quale il cadavere è stato scoperto, è stato sequestrato e la Polizia ora indaga anche sul passato dell’uomo. Secondo alcune ipotesi il 37enne potrebbe aver trovato riparo nel bagagliaio e dopo averlo aperto, potrebbe essere rimasto chiuso al suo interno ma gli investigatori intendono anche allargare le indagini e sentire eventuali parenti del giovane, in particolare una sorella che vive fuori.