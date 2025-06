Pestaggi, spari, auto a fuoco: emergenza criminalità a Corigliano Rossano. Il sindaco incontrerà il prefetto

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli episodi di microcriminalità registratisi in città negli ultimi giorni hanno provocato sdegno e paura nella popolazione, tanto al punto che, dopo l’ennesimo grave episodio accaduto ieri sera sul lungomare di Rossano, ad intervenire è il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

“Nella giornata di ieri – dice il sindaco Stasi – alla luce degli episodi avvenuti nella notte, avevo sentito i vertici cittadini delle Forze dell’Ordine. Da parte loro, come di consueto, ho ricevuto riscontri chiari, che testimoniano l’attenzione ed il lavoro profuso senza sosta lungo il territorio cittadino, nonché l’impegno di rafforzare ulteriormente i presidi di controllo nei luoghi chiave della Città. Alla luce del nuovo episodio di questa notte, per supportare ulteriormente questo prezioso lavoro, ho deciso di chiedere al Prefetto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Pestaggi in luogo pubblico, spari, auto a fuoco: tutto questo, per una comunità civile come la nostra, non è minimamente ammissibile. Il sindaco della Città, quindi, chiede l’intervento dello Stato, affinché ogni minimo accenno di violenza venga fermato sul nascere.

“Il fine – continua il Sindaco Stasi – è quello di attivare ogni strumento istituzionale utile per consentire alle Forze dell’Ordine di individuare immediatamente gli autori di questi squallidi e pericolosi episodi, prevenirne la riproposizione e garantire alla comunità la serenità che merita. Questi soggetti – conclude il Sindaco Flavio Stasi – sono una zavorra per la nostra Città e rappresentano una macchia per la nostra comunità che le Istituzioni devono combattere unitariamente”.