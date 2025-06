Paura nella notte a Rossano per una sparatoria, una persona ferita

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO – Notte di terrore a Sant’Angelo di Rossano, fulcro della movida estiva rossanese dove la scorsa notte si è consumata una nuova rissa tra giovani bande, culminata in una sparatoria con diversi colpi d’arma da fuoco esplosi. Un ragazzo è rimasto ferito. Solo per un caso fortuito non si contano vittime. Un episodio che non è isolato.

Solo pochi giorni fa, nella notte tra sabato e domenica, una rissa scoppiata davanti ad un locale è culminata con l’incendio doloso di un’auto, e una bomba carta è esplosa nelle vicinanze di un altro locale molto frequentato. Le indagini sono attualmente affidate alla Polizia del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che sta ricostruendo le dinamiche di quanto accaduto e cercando di individuare i responsabili della sparatoria.