Mistero a Corigliano Rossano, auto contro guardrail: i soccorsi non trovano nessuno alla guida

Una Mazda grigia è uscita di strada per cause ancora sconosciute, schiantandosi contro il guardrail e finendo in una cunetta. I danni al veicolo sono apparsi immediatamente significativi, con la parte anteriore e la portiera del lato passeggero gravemente danneggiate. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, l’attenzione si è subito concentrata sulla verifica delle condizioni del conducente.

Tuttavia, con grande sorpresa dei vigili del fuoco di Corigliano Rossano e dei carabinieri della stazione di Corigliano, all’interno dell’auto non c’era nessuno.