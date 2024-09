Mandatoriccio: attiva la carta “Dedicata a te 2024”, sono 137 i beneficiari

MANDATORICCIO (CS) – Sono state assegnate 137 carte Dedicata a te 2024, destinate all’acquisto di beni di prima necessità, carburante o, in alternativa, abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale. Gli aventi diritto, individuati dagli Uffici Comunali attraverso l’elenco dei beneficiari trasmesso dall’INPS, possono recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale per il ritiro card, muniti di documento d’identità e codice fiscale. A renderlo noto è il sindaco Aldo Grispino ricordando che, il contributo, non è destinato ai nuclei familiari che ricevono altre forme di sussidi economici di livello nazionale, regionale o locale, inclusi percettori di Reddito di Cittadinanza, Assegno di inclusione, Naspi, e altre indennità simili.

Bonus di 500 euro da spendere entro febbraio 2025

I beneficiari già in possesso del benefit nel 2023 riceveranno l’importo direttamente sulla carta esistente senza necessità di ritirarne una nuova. In caso di smarrimento della paycard, è possibile richiederne la sostituzione presso l’Ufficio Postale muniti della documentazione adeguata. Il contributo sarà disponibile a partire da settembre 2024, e dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025. Per garantire la validità del beneficio. Il primo utilizzo della carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2024. Per garantire la privacy, l’elenco dei beneficiari disponibile al pubblico conterrà solo posizione in graduatoria e il protocollo DSU. Gli Uffici comunali – sottolinea il Primo cittadino – resteranno comunque a disposizione dei cittadini per ulteriori informazioni, per ogni domanda e per il ritiro della comunicazione relativa alla carta. Lo sportello comunale dedicato, attivo nella sede del Municipio, sarà operativo tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13.