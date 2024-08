Il terremoto fa tremare tutta la Calabria, Pietrapaola zona ad alta pericolosità sismica – FOTO

COSENZA – Un terremoto di magnitudo Richter ML 5.0 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 21:43 italiane del 01/08/2024 in provincia di Cosenza, ad una profondità di 21 km.

L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 3 km W Pietrapaola (CS), a circa 50 km E di Cosenza e 53 Km a NW di Crotone. In tabella i comuni entro i 10 km di distanza dall’epicentro.

Poco a sud di quest’area, tra Cirò e San Giovanni in Fiore, recentemente si sono verificati due terremoti di magnitudo Mw 4.0 il 24 maggio e il 29 maggio, all’interno di una sequenza sismica con circa 260 terremoti.

Storicamente nell’area si è verificato il 25 aprile 1836 un forte terremoto di magnitudo stimata pari a 6.2 che ha provocato danni in molte località fino al X grado della scala MCS nella località di Crosia (CS). Dalla mappa si evince un risentimento in un’area molto vasta della Calabria in modo analogo a quanto avvenuto con l’evento odierno.

La zona interessata dal terremoto di questa sera è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato.

La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP) dell’evento di oggi calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento stimato fino quasi al V grado MCS.

L’evento sismico è stato risentito in tutta la Calabria e in area molto vasta che comprende Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. Questi risentimenti sono confermati dalla mappa dei risentimenti macrosismici ricavate dai questionari inviati al sito www.hsit.it che è in continuo aggiornamento.