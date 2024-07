Grave incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, scontro auto moto: ferito centauro

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ennesimo grave incidente sulla strada Statale 106 a Corigliano-Rossano. Lo scontro è avvenuto tra un’automobile e una moto, causando il ferimento del motociclista. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’Annunziata di Cosenza. Il centauro sarebbe ferito in modo grave ma non in pericolo di vita e avrebbe riportato la frattura del femore.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dello scontro. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente. Il sinistro ha provocato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni della statale 106.