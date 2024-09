Corigliano Rossano: 38enne trovato senza vita in casa, avviate le indagini

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un uomo di 38 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione nel centro storico dell’area urbana coriglianese. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme dopo essersi recati nella sua abitazione in quanto non riuscivano a mettersi in contatto con lui nè avevano sue notizie.

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Giannettasio di Rossano per l’esame autoptico in quanto la Procura di Castrovillari, ha aperto un fascicolo sul caso per chiarire le cause della morte del 38enne.