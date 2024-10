Auto date alle fiamme sullo Jonio Cosentino, si indaga tra gli extracomunitari

TREBISACCE (CS) – Sono tre le auto date alle fiamme, tra territori di Trebisacce e Villapiana. E’ accaduto alle prime ore di domenica, sulla strada che porta all’ospedale Chidichimo, un’area utilizzata dagli extracomunitari per parcheggiare i mezzi. In fiamme una Bmw e l’incendio, si è poi propagato ad una Volkswagen Golf rimanendo gravemente danneggiata. Sempre nella stessa nottata un’auto, a Villapiana, di proprietà di un extracomunitario è andata a fuoco. Al momento non è chiaro se i due episodi siano legati ma l’origine per entrambi sarebbe di natura dolosa.

