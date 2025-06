Ancora paura a Rossano: spari ad altezza uomo per strada, Prefetto di Cosenza convoca un vertice

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Auto in fiamme, risse, sparatorie per strada e ora, ultimo episodio, colpi d’arma da fuoco esplosi da un’auto in corsa su viale Sant’Angelo. Corigliano Rossano vive momenti di grande paura, un vero e propio incubo. E questa nuova sparatoria che ha scosso la città nelle scorse ore, quando da un’auto in corsa è partita una raffica di colpi lungo viale Sant’Angelo, diretti – secondo le prime ipotesi – ad un uomo in sella ad una moto, rappresenta ancora più concretamente la necessità di agire sulla sicurezza.

L’episodio infatti, arriva dopo pochi giorni dalla sparatoria sul lungomare per la quale sono state sottoposte a fermo due persone, imparentate tra loro, tra cui un minorenne. Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha convocato per domani un vertice straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica, insieme al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, e ai vertici delle forze dell’ordine. Tra le azioni che si intende intraprendere anche un presidio fisso nei quartieri più esposti.