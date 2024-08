Amendolara celebra la sua “mandorla”, tra degustazioni e musica popolare

AMENDOLARA – Il prossimo giovedì 22 agosto alle 21 ad Amendolara, in Piazza Giovanni XXIII, un nuovo appuntamento per celebrare l’autenticità e la qualità dei prodotti locali, offrendo un’esperienza sensoriale ed indimenticabile attraverso i sapori, i colori e i profumi della Sibaritide. Protagonista dell’evento è proprio la mandorla. La “Pizzutella”, varietà originale e originaria del territorio è rinomata per le sue caratteristiche estetiche e nutrizionali e si presenta come unica al mondo.

La mandorla di Amendolara dal 2019 gode del marchio De.Co. (Denominazione Comunale). Tre varietà sono state iscritte nel registro nazionale delle piante da frutto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo: oltre alla “Pizzuta di Amendolara”, sono presenti la “Mezza Mollese” e la “Mollese Piccola”.

Negli anni sono aumentati i produttori di mandorle e sono diverse le attività commerciali che utilizzano il frutto per la realizzazione di prodotti tipici, diventati simbolo di un intero territorio. Le mandorle sono inoltre considerate preziose alleate della salute: rappresentano un vero toccasana naturale per la prevenzione ed il contrasto di numerose patologie. L’alta percentuale di grassi “buoni”, ad esempio, consente di annoverarla tra gli alimenti anti-colesterolo più importanti utili a contribuire alla salute del cuore. Le mandorle hanno anche un deciso potere antiossidante.

Il programma

Oltre alle degustazioni con i principali prodotti dell’enogastronomia calabrese in vetrina, ci sarà ampio spazio per la musica popolare: assoluta protagonista dell’evento con il concerto dei Taranta Folk. Il gruppo etnico-popolare si esibirà alle 21.