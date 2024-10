Al carcere di Rossano la “partita con mamma e papà”, con i detenuti e i loro figli

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il 10 e il 16 ottobre prossimi, dalle ore 9, nella casa di reclusione di Rossano, si terrà “La partita con mamma e papà“, che vedrà coinvolti alcuni detenuti dei circuiti di alta e media sicurezza in una partita di calcio insieme ai propri figli. Un’iniziativa alla quale la casa circondariale ha nuovamente aderiti e che rientra nella campagna di sensibilizzazione “Non un mio crimine ma una mia condanna“, promossa dall’associazione “Bambini senza barriere – onlus”.

L’obiettivo è di sensibilizzare dunque, la società civile, sul tema dell’inclusione sociale e delle pari opportunità per tutti i bambini e lo scopo, è di portare in primo piano la tutela del diritto dei figli alla continuità del legame affettivo, andando ad incidere anche sui pregiudizi di cui sono spesso vittime i minori che hanno il papà o la mamma in carcere.