Addio a Gaetano Ruffo: Rossano piange la morte del 17enne. Oggi l’ultimo saluto

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Silenzio, dolore, incredulità. Una comunità con il cuore spezzato quella di Rossano per la morte di Gaetano Ruffo. Aveva solo 17 anni e la sua vita è finita su quel tratto maledetto della 106 Jonica, la ‘Statale della morte’. Un ragazzo perbene, solare, amante del calcio, portiere della Rossanese. Secondo quanto emerso, Gaetano era partito in moto da Rossano per incontrare un amico con il quale andare ad una festa. Al rientro mentre era da solo, l’impatto fatale.

I funerali saranno celebrati oggi, nel tardo pomeriggio alle 19, nella chiesa di San Pio X a Piragineti, quartiere in cui Gaetano era cresciuto. Un dolore che non ha misura quello del papà Pierpaolo e della mamma Luisa, e dei suoi fratelli Enzo e Nicolò, ma anche di tantissimi amici, parenti, conoscenti. Ancora una volta la Statale 106 è teatro di una tragedia annunciata. E mentre le promesse di messa in sicurezza restano sulla carta, una famiglia piange un figlio, una squadra perde il suo portiere, una città saluta uno dei suoi ragazzi migliori, solare, pieno di sogni.