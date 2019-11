A Corigliano-Rossano fake news sull’allerta meteo

Corigliano-Rossano – Allerta meteo e fake news. Un cocktail micidiale. Una miscela che, complice la velocità del web, rischia di creare allarmi ed avvisi fuori luogo.

In queste ore sta circolando, di bocca in bocca, di social in social, la falsa notizia di chiusura delle scuole a Corigliano-Rossano.

A mettere le cose in ordine una tempestiva nota dell’amministrazione comunale.

“Il Centro Operativo Comunale (COC) mantiene alta l’attenzione sulle condizioni meteorologiche e sullo stato di sicurezza del territorio fino al superamento definitivo di ogni criticità.

Allo stato attuale però, salvo l’annuncio di peggioramento delle condizioni per la giornata di domani (lunedì 25 Novembre) da parte della Protezione Civile regionale, si informa che l’Amministrazione Comunale non ha emesso alcuna ordinanza di sospensione delle attività didattiche né di chiusura delle scuole cittadine.

Si coglie l’occasione per ribadire che ogni informazione in merito, vista l’importanza dell’argomento, può essere considerata attendibile soltanto se data e diffusa attraverso la comunicazione istituzionale dell’Ente. Durante la notte saranno sorvegliati i corsi d’acqua e monitorata la viabilità cittadina.”