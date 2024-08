A Celico, dal 19 al 25 agosto il Festival dell’Effimero con Michele Bravi e Ermal Meta

CELICO – Dal prossimo 19 agosto e per 5 giorni, Celico, comune della Presila cosentina, è pronto ad accogliere la 14ma edizione del Festival dell’Effimero. Un evento organizzato dall’associazione “Sila Antica” con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Lettieri che nasce, quasi per caso, grazie ad un gruppo di amici, che hanno sempre progettato e promosso intrattenimenti e iniziative per mantenere vive le tradizioni del territorio. Si inizierà il 19 agosto con il gruppo locale dei Villazuk, il 20 sarà la volta di una max power che è una cover band di Max Pezzali, il 21 il gruppo 765 di Roma. E infine il 22 agosto sarà la volta del cantautore Michele Bravi, unica tappa italiana a Celico e il 23 chiuderà questa edizione del Festival dell’Effimero 2024 Ermal Meta (unico concerto gratuito in Calabria). “Un Festival quello di quest’anno – ha sottolineato il sindaco di Celico Matteo Lettieri – con un cartellone con ospiti di primo piano che farà registrare numerose presenze anche da fuori regione e visto e considerato che il festival si svolgerà nel pieno nell’estate, in molti si fermeranno, oltre che per assistere ai concerti, anche per trascorrere qualche giorno di relax, contribuendo a creare ad un indotto importante per tutto il territorio presilano e non solo”.

