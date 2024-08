CAMIGLIATELLO SILANO – Ha fatto tappa a Camigliatello Silano il libro scritto dall’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, dal titolo “Governare l’economia, per non essere governati dai mercati”. Al dibattito dove l’europarlamentare pentastellato ha sottolineato come bisogna mettere al centro e fare prevalere l’uomo sulle leggi del mercato, hanno partecipato anche il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco che ha fatto gli onori di casa e il presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca. Nel corso del dibattito l’europalramentare pentastellato, si è soffermato anche sull’autonomia differenziata, definendola una contraddizione perché disunisce l’Italia nei confronti di un’Europa unita e cristallizza le povertà e le disuguaglianze del Paese.

