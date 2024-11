USA, Donald Trump verso la vittoria e la Casa Bianca. Avanti in tutti gli stati chiave

- Advertisement -

PALM BEACH – Donald Trump sta per riprendersi gli Stati Uniti. Il tycoon sta per vincere le presidenziali americane ed è in vantaggio in tutti gli Stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti ed ha nettamente vinto con il voto popolare. Applausi e boato al party organizzato dalla campagna di Donald Trump nel centro congressi di Palm Beach dopo l’annuncio che il tycoon ha conquistato la North Carolina. Trump vince anche in Georgia: lo Stato chiave assegna al repubblicano altri 16 grandi elettori. I Repubblicani hanno conquistato anche il Senato. È breve atteso un discorso di Donald Trump davanti ai suoi sostenitori al Convention center di Palm Beach.

L’ex presidente, secondo i dati dell’Ap riferiti dal New York Times, è avanti in Pennsylvania (51%-48% col 72% dello spoglio), Michigan (52-47 col 30% dello spoglio), Wisconsin (51-48 al 63% dello spoglio), Georgia (51-48 col 93% dello spoglio), North Carolina (51-48 all’88% dello spoglio) e Arizona (49,7-49,5 al 53% dello spoglio). Mancano i dati dell’ultimo Stato in bilico, il Nevada. Ma così Trump è comunque avviato verso la rielezione alla Casa Bianca. Donald Trump il 90% delle probabilità di vincere le presidenziali americane. Il risultato finale previsto è di 301 grandi elettori rispetto ai 237 di Kamala Harris.

Gelo nel quartier generale di Kamala Harris, con il silenzio che è calato tra la folla dopo la notizia della vittoria di Trump in North Carolina, uno degli Stati in bilico cruciali per la corsa alla Casa Bianca. Molti sostenitori della vicepresidente democratica sono andati via anche perché la Harris non parlerà