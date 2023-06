Week-end con una parvenza di estate. Durerà poco, alle porte un minaccioso vortice ciclonico

COSENZA – Dopo settimane di forte instabilità atmosferica caratterizzate da rovesci, grandinate e temporali, il sole degli ultimi giorni, con temperature vicine ai 30 gradi, ci stanno facendo assaporare un clima decisamente più consono alla metà di giugno. Nulla a che vedere con lo stesso periodo dello scorso anno, quando in Calabria l’estate era già esplosa e le spiagge prese d’assalto dai bagnanti. L’anticiclone africano, con il suo carico di aria rovente, aveva colpito duramente la nostra regione sin dai primissimi giorni di giugno, con temperature che avevano sfiorato i 40 gradi.

Estate in affanno. Arrivano nuove piogge

L’estate 2023, invece, stenta a decollare e giugno (fatta eccezione forse per l’ultima settimana) potrebbe chiudersi così come si era aperto: all’insegna dell’instabilità e dei temporali pomeridiani per l’assenza dell’anticiclone, che lascia scoperto il Mediterraneo dalle infiltrazioni di aria fresca che mantengono il tempo turbolento e capriccioso da Nord a Sud.

Di più: dopo un fine settimana tutto sommato stabile e dal sapore estivo, ad eccezione della giornata di domenica per l’arrivo dei soliti temporali sui rilievi, a metà della prossima settimana dovremo fare i conti con un nuovo peggioramento per l’arrivo di un insidioso vortice ciclonico che porterà forte maltempo su tutte le regioni del Centro-Sud, con possibili nubifragi, temporali e temperature nuovamente in calo.

La settimana dovrebbe proseguire sull’andazzo di quanto già vissuto. Clima tutto sommato mite ma non rovente, rovesci e temporali che potrebbero continuare ad essere la costante nelle ore più calde della giornata, in attesa che l’estate possa finalmente esplodere.