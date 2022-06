Domenica rovente in Calabria, spiagge prese d’assalto… sperando nel mare pulito

COSENZA – Siamo all’apice di questa seconda ondata di caldo africano che da metà settimana sta colpendo buona parte delle regioni del Centro-Sud e che ci farà compagnia per un altro paio di giorni, prima di un deciso e consistente calo delle temperature a partire da mercoledì e che poi proseguirà per tutta la settimana. Intanto anche oggi sarà un’altra giornata di caldo rovente in Calabria, con le temperature che torneranno nuovamente a sfiorare i 40 gradi. Ieri nelle zone interne del cosentino la colonnina di mercurio ha toccato i 39 gradi. Un caldo eccezionale se consideriamo che siamo ancora ai primi di Giugno. E il gran caldo anticipato ha già fatto già riempire le località costiere e montane della regione. Dallo Ionio al Tirreno si sono formate lunghe colonne di auto questa mattina per raggiungere le spiagge sperando, soprattutto sul Tirreno cosentino, che il mare sia pulito. Dopo le immagini dei vacanzieri imbufaliti, per le condizioni in cui si presentava il mare giovedì e venerdì tra Fuscaldo e Paola, ieri “la sporcizia ha concesso una tregua” ha raccontato un turista che si trova ad Acquappesa. “Dovrebbe essere la normalità e invece ogni volta che vieni al mare è come un terno al lotto e devi sperare che sia pulito per poterti fare un bagno decente”. Ma non solo mare: per molti anche una scampagnata in Sila e Pollino per godere del fresco e della montagna.