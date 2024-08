Un altro ‘miracolo della natura’, le tartarughe appena nate vanno verso il mare – VIDEO

CONDOFURI (CS) – La nascita delle tartarughe marine in Calabria è un evento straordinario e significativo per la conservazione della biodiversità. La regione è uno dei principali siti di nidificazione in Italia per la tartaruga marina Caretta caretta, specie in via d’estinzione. Le tartarughe marine scelgono le spiagge calabresi, in particolare quelle lungo la costa ionica, per deporre le uova.

Poi, così come avvenuto e documentato dal Comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, dalla spiaggia, il miracolo della natura si compie “i piccoli tartarughini hanno preso vita – è scritto nel post che accompagna le immagini – sgusciando dalle loro uova e incamminandosi verso il mare. Con i loro piccoli passi incerti, si dirigono verso l’orizzonte, portando con sé la promessa di un ritorno futuro. È emozionante pensare che, un giorno, queste creature torneranno qui, sulla stessa sabbia che oggi li saluta per la prima volta”. “Noi faremo tutto il possibile per proteggere questa casa che è anche la loro – è scritto nel post del Comune del reggino – affinché possano sempre trovare il loro rifugio sicuro”.

La fine di agosto è generalmente periodo di schiusa delle uova. La protezione delle tartarughe marine è fondamentale in Calabria. Diverse associazioni e volontari lavorano per monitorare le spiagge, proteggere i nidi e assistere i piccoli nella loro corsa verso il mare. Inoltre, si cerca di sensibilizzare la popolazione locale e i turisti sull’importanza di rispettare le aree di nidificazione, evitando l’inquinamento luminoso e la presenza di rifiuti sulle spiagge.