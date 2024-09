Ultimo week-end “africano” e di mare in Calabria. Da lunedì si piomba in autunno con diffuso maltempo

COSENZA – Lo avevamo già anticipato qualche giorno fa e le previsioni per i prossimi giorni stanno confermando il ribaltone meteo, con l’addio all’estate africana e l’arrivo di un profondo vortice atlantico carico di piogge, temporali e che porterà diffuso maltempo, con i primi sentori dell’autunno anche dal punto di vista delle temperature. Al momento, dopo i nubifragi che hanno colpito buona parte dell’Italia, avremo una tregua di 48 ore del maltempo, mentre a partire da domenica notte e dalle prime ore di lunedì è atteso un nuovo forte peggioramento con precipitazioni anche torrenziali che segneranno la fine dell’estate africana, anche al sud, con correnti atlantiche instabili e più fresche.

In Calabria ultimo fine settimana di mare e caldo

Nella nostra regione, fino a domenica, il tempo resterà bello e soleggiato, grazie ed ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano (seppur temporaneo). Avremo temperature massime ancora dal sapore estivo con un pò di caldo soprattutto nelle zone interne e picchi anche di 35°/36°C. Il tempo perfetto per un ultimo fine settimana da passare sulle spiagge o in montagna.

Da lunedì diffuso maltempo e calo delle temperature

Come detto sarà la nuova settimana, in particolare proprio da lunedì 9 settembre, a decretare la fine dell’estate africana per l’arrivo di correnti atlantiche instabili e più fresche da ovest con un profondo vortice atlantico, in approfondimento sulla Francia, che spingerà un fronte perturbato pronto a investire soprattutto le zone tirreniche del Centro-Sud. Sarà quasi-autunno per tutti, con piogge anche di discreta intensità, temporali e forte vento, in un contesto termico più consono al mese di settembre con temperature in calo anche di 10 gradi.

E quello di inizio settimana potrebbe essere solo un assaggio, visto che un secondo e più profondo vortice atlantico, con al seguito aria ancora più fredda potrebbe reiterare il maltempo. Gran parte della prossima settimana sarà condizionata all’azione di questa depressione nord-atlantica con clima praticamente autunnale e rischio di fenomeni localmente anche violenti che decreteranno la fine di una lunga e rovente estate.