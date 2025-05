Ucciso dal padre dopo liti e minacce: Bruno era stato condannato per aver estorto soldi ai genitori

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Era stato condannato per estorsione nei confronti dei genitori in passato Bruno Di Cello, il trentenne ucciso ieri a Lamezia Terme dal padre Francesco, guardia giurata in pensione al culmine, secondo quanto emerso, di liti e contrasti continui con il genitore e con la madre titolare di una piccola azienda agricola.

Francesco Di Cello, che si è costituito subito dopo il fatto, dalla tarda serata di ieri si trova rinchiuso nel carcere. La vittima aveva anche un fratello e una sorella minore. Il padre del trentenne ha ammesso tutte le sue responsabilità confessando di aver ucciso il figlio con un colpo di pistola esploso in viso, al termine di una giornata densa di tensione e liti all’interno della famiglia. E lo ha fatto davanti davanti al pm della Procura di Lamezia Terme, Gualberto Buccarelli, assistito dai suoi avvocati Pino Spinelli e Renzo Andricciola. Intanto, sarà fissato nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia per l’udienza di convalida del provvedimento nei confronti di Francesco Di Cello.