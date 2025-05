Padre spara e uccide il figlio 30enne: l’omicidio dopo liti e continue richieste di soldi

l’uccisione di Bruno Di Cello, il trentenne che sognava di diventare un famoso modello, ucciso ieri dal padre Francesco Di Cello, di 64 anni, in località Marinella a Lamezia Terme. L’omicida, che ha sparato un solo colpo di pistola in faccia al figlio uccidendolo all’istante e che subito dopo il fatto si è costituito, si trova ora nel carcere di Catanzaro. L’uomo è accusato di “omicidio, detenzione e porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione della stessa arma”. LAMEZIA TERME (CZ) – – Sarebbe maturata in un contesto familiare segnato da liti frequenti e continue richieste di soldi,il trentenne che sognava di diventare un famoso modello, ucciso ieri dal padre Francesco Di Cello, di 64 anni, in località Marinella a Lamezia Terme. L’omicida, che ha sparatoe che subito dopo il fatto si è costituito, si trova ora nel carcere di Catanzaro. L’uomo è accusato di “omicidio, detenzione e porto abusivo di arma clandestina e di ricettazione della stessa arma”.

"contesto di disperazione" costellato da continue richieste di soldi da parte del figlio al padre e di conseguenti discussioni accese e dispute. La ricostruzione della tragedia di venerdì è stata fatta dagli investigatori del commissariato di Lamezia Terme, diretto da Antonio Turi, al termine di un lunghissimo interrogatorio del sessantaquattrenne che si è concluso solo a tarda sera. Una vicenda complessa quella che ha portato al drammatico epilogo e che ha portato alla luce un

L’omicidio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando il corpo del giovane è stato ritrovato riverso in via Trani all’interno della Marinella da un ragazzo che passava di lì e che ha subito chiamato il 118. Per la vittima però non c’è stato nulla da fare. Il fermo del padre ed il conseguente trasferimento nel carcere di Catanzaro è stato disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Gualberto Buccarelli.