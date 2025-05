Uccide il figlio 30enne in strada: il delitto maturato in un contesto di disperazione

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – E’ una guardia giurata in pensione, Francesco Di Cello, l’uomo che in mattinata ha ucciso il figlio Bruno con un colpo di pistola al termine di una lite in strada. Un delitto che secondo ambienti vicino alle indagini sarebbe maturato in un contesto di disperazione. Gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia, intanto, stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire esattamente la vicenda. Secondo quanto si è appreso sono state sentite alcune persone vicine a padre e figlio e sono in corso perquisizioni a casa dell’uomo.