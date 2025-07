Tregua dal caldo africano. Irrompe l’aria fresca e arrivano rovesci e temporali. Allerta gialla nel cosentino

- Advertisement -

COSENZA – Dopo quasi due settimane di dominio incontrastato, l’anticiclone Africano batte in ritirata, scalzato da correnti fresche di matrice atlantica che dopo aver interessato il Centro e il Nord, entro la giornata di oggi porteranno ad una sensibile diminuzione della temperatura anche in Calabria dove sono attesi anche rovesci e temporali soprattutto nel cosentino.

L’alta pressione africana cede sotto la spinta di un fronte freddo che ha già portato un netto ricambio d’aria in buona parte dell’Italia alle prese con temporali (anche violenti), raffiche di vento e un crollo delle temperature. Al Sud ancora ieri abbiamo registrato temperature superiori ai 35 gradi un po’ ovunque anche se l’instabilità ieri ha fatto capolino anche in Calabria ed ha interessato anche alcune zone del Pollino dove si sono registrati alcuni rovesci nelle ore più calde della giornata.

Come detto dunque, anche in Calabria nelle prossime ore registreremo una diminuzione delle temperature, grazie all’afflusso di aria fresca dal Nord. Per la giornata di oggi la protezione Civile regionale ha anche diramato un’allerta gialla per l’arrivo di temporali e rovesci anche di forte intensità. Ma il clima più clemente non sembra durare molto. A partire da sabato, infatti, si intravede una nuova rimonta dell’Anticiclone africano che andrà intensificandosi dalla prossima settimana riportando nuovamente temperature superiori ai 36 gradi con picchi di 38/39 gradi.