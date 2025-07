- Advertisement -

COSENZA – Il caldo africano non molla la presa. Anche in questi primi giorni di luglio, buona parte dell’Europa, sta facendo i conti con temperature a tratti esagerate. Spagna, Portogallo, Francia, Italia e Grecia le più colpite, anche se i valori più alti si sono registrati nella penisola Iberica. In spagna picchi di 46 gradi, addirittura 49.5 gradi ad Alvenga in Portogallo.

In Italia, seppur non con queste temperature estreme, caldo e afa continuano a farsi sentire. Per quanto riguarda la Calabria, come avevamo scritto in un nostro precedente approfondimento meteo, dopo un lieve calo nello scorso fine settimana, le temperature sono nuovamente tornate a salire. Ad esempio oggi si sono registrati valori diffusamente sopra i 35 gradi con punte di 37 gradi nelle zone interne.

Nuovo picco del caldo africano. Punte di 39 gradi nelle zone interne

Nella Valle del Crati e nella Piana di Sibari, tra domani e venerdì, si potrebbero raggiungere anche i 39 gradi. Le masse d’aria roventi di origine sub-tropicale (in arrivo da Marocco, Algeria e Tunisia) stazionano sul Mediterraneo ormai da diverse settimane. Questo caldo intenso, oltre a provocare disagio fisico per le persone, influenza anche la temperatura dei nostri mari, con valori che raggiungono già i 27-28°C su buona parte dei bacini, 5/6°C oltre le medie. Ad aumentare la sensazione di caldo opprimente anche l’alta percentuale di umidità.

In attesa di una svolta che potrebbe arrivare dal 10 luglio

Da oggi e fino al prossimo weekend poco cambierà: ancora cieli sereni, sole e caldo ovunque con temperature massime ovunque fino ai 36-37°C. La svolta meteo, con l’arrivo di aria più fresca, potrebbe concretizzarsi anche in Calabria a partire dal 9/10 di luglio quando correnti atlantiche, dopo aver portato refrigerio al Nord e al Centro (anche con piogge, rovesci e temporali) potrebbero indebolire la cupola anticiclonica anche al Sud con un calo delle temperature.