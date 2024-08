Tragico incidente sulla 106: morto un centauro di 29 anni, grave la fidanzata

CATANZARO – La Statale 106 jonica continua a far registrare incidenti mortali. Ultimo quello che si è verificato in località Vallone di Bruno, nei pressi di Sant’Andrea dello Ionio, e che ha visto coinvolti un’auto, condotta da una donna, e una moto condotta dalla vittima, Raffaele Varano di 29 anni, e con a bordo la sua ragazza di 22 anni, originaria di Bergamo.

Il giovane, di Isca sullo Ionio, è deceduto a seguito del trasporto in ospedale a Soverato. Troppo gravi le ferite riportate. La giovane invece, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, ed è in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di Soverato giunti sul luogo del sinistro, hanno avviato gli accertamenti del caso, per stabilire l’esatta dinamica. Sul corpo del 29enne, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Sul tratto stradale si sono verificate lunghe code.