Tragedia sfiorata in Calabria, elicottero dei vigli del fuoco si schianta sulla pista: salvi i due piloti

REGGIO CALABRIA – Tragedia sfiorata all’aeroporto di Reggio Calabria per un elicottero S64 “Geronimo” dei Vigili del fuoco che si è schiantano sulla pista e poi ha preso fuoco. In fase d’atterraggio, probabilmente per un ritorno di fiamma dovuto ad un guasto al motore, il mezzo, un S64 “Geronimo” dei vigili del fuoco di rientro da un’operazione antincendio boschivo è andato distrutto. I piloti che erano alla guida sono fortunatamente salvi grazie al tempestivo abbandono del velivolo. Uno è illeso, l’altro leggermente ferito. I due accorgendosi delle fiamme hanno abbandonato immediatamente l’abitacolo, evitando così la tragedia.

L’elicottero era in movimento, con i rotori in moto, quando si è ribaltato e ha preso fuoco in pochi istanti. I piloti sono salvi e in questo momento si trovano in ospedale solo per accertamenti. Nulla da fare per il mezzo che è andato completamente distrutto. Tanta la paura all’interno dello scalo aeroportuale. Un’indagine è stata avviata per ricostruire le cause dell’incidente.