Statale 107: scontro tra una Mercedes e una Fiat Uno. Automobilista estratto dalle lamiere, illesa una bimba

SCANDALE (KR) – Attimi di paura per brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Statale 107 “Silana-Crotonese” nei territorio di Scanadale, in provincia di Crotone. Per cause in corso si accertamento, intorno 16:30, una Mercedes ed una Fiat Uno si sono scontrate all’altezza del km 126,450. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone che hanno estratto dalla lamiere divelte un 83enne che si trovava alla guida della Fiat Uno.

L’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 che dopo il primo soccorso sul posto, lo hanno trasportato in ospedale. Illesi invece il conducente della Mercedes, un 53enne e una bambina di 11 anni che si trovava in auto, tutti originari di Rocca di Neto. Durante le operazioni di soccorso la Statale 107 è stata parzialmente bloccata per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118 anche la Polizia Stradale che si sta occupando dei rilievi.