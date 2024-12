Sport e inclusione al Centro Protesi Inail: Open day di promozione e informazione sportiva

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Organizzato dalla Filiale del Centro Protesi Inail in collaborazione con il Cip e con la Direzione regionale Inail Calabria, l’evento vedrà la presenza di Autorità, Associazioni, atleti con disabilità e studenti. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Calabria e dalla Città di Lamezia, è stata programmata in concomitanza della settimana in cui ricorre la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” prevista ogni anno il 3 dicembre.

L’ Open day

E’ collegato al progetto INsieme, attivato presso la struttura protesico-riabilitativa Inail di Lamezia. Curato dal Servizio psicosociale, il progetto INsieme si rivolge agli assistiti del Centro Protesi con finalità di promozione e orientamento allo sport. Tra le attività, comprende anche lo Sportello informativo, servizio che si svolge a cadenza periodica, in concomitanza con la prima visita tecnico-sanitaria ed è affidata a un delegato Cip che fornisce informazioni per l’individuazione della disciplina più idonea e il necessario supporto tecnico per l’avviamento alla pratica sportiva.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali Inail, Cip e delle Autorità presenti a cui seguirà la proiezione di video tematici e la parte pratica con testimonianze, dimostrazioni tecniche e la possibilità per i partecipanti di provare diverse discipline paralimpiche quali: pesistica, scherma, bocce, tiro con l’arco, handbike, tiro a segno, calciobalilla, sotto la guida dei tecnici federali. Per evidenziare il ruolo dello sport quale fondamentale elemento di integrazione e reinserimento sociale della persona con disabilità, l’evento è stato aperto alla più ampia partecipazione, tra cui gli studenti degli Istituti superiori e dei dipartimenti di Scienze Motorie delle Università Magna Graecia di Catanzaro, UniCal di Cosenza e Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Lo sport sia amatoriale sia agonistico costituisce un fondamentale momento di partecipazione e di interazione sociale. Per le persone con disabilità rappresenta anche un importante strumento per la riconquista dell’autostima e dell’autonomia individuale. In ambito protesico poi l’utilizzo di materiali come carbonio, kevlar e titanio consentono la realizzazione di dispositivi tecnici sempre più affidabili e performanti capaci anche di portare gli atleti paralimpici ad ottenere grandi riconoscimenti in competizioni nazionali ed internazionali.