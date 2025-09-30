Schlein chiama i calabresi alle urne: «Con Tridico si può cambiare davvero»

- Advertisement -

CATAZARO – “Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente. Lo dico per la democrazia. E lo dico a tutti, a prescindere da come votano. Noi siamo qui per convincere anche coloro che hanno perso la fiducia che il loro voto può cambiare la loro vita. Invece con Pasquale Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e ad un futuro migliore”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Crotone insieme a Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra italiana, insieme per sostenere Pasquale Tridico, candidato a presidente della Regione Calabria per il campo largo.

“Ho incontrato una ragazza di Vibo Valentia – ha aggiunto – che mi ha detto in lacrime: ‘guardatevi intorno, tutti i miei compagni di scuola sono andati via, metteteci nelle condizioni di tornare’. Noi trattiamo temi concreti per riaccendere la speranza nei calabresi e consentire ai giovani di restare e di tornare. Proponiamo il salario minimo e politiche concrete di lavoro per creare imprese qui in Calabria”.