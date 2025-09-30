HomeCalabria

Schlein chiama i calabresi alle urne: «Con Tridico si può cambiare davvero»

Così la segretaria del Pd a Crotone insieme a Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra italiana, insieme per sostenere il candidato del campo largo, Pasquale Tridico

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATAZARO –  “Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente. Lo dico per la democrazia. E lo dico a tutti, a prescindere da come votano. Noi siamo qui per convincere anche coloro che hanno perso la fiducia che il loro voto può cambiare la loro vita. Invece con Pasquale Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e ad un futuro migliore”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Crotone insieme a Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra italiana, insieme per sostenere Pasquale Tridico, candidato a presidente della Regione Calabria per il campo largo.

“Ho incontrato una ragazza di Vibo Valentia – ha aggiunto – che mi ha detto in lacrime: ‘guardatevi intorno, tutti i miei compagni di scuola sono andati via, metteteci nelle condizioni di tornare’. Noi trattiamo temi concreti per riaccendere la speranza nei calabresi e consentire ai giovani di restare e di tornare. Proponiamo il salario minimo e politiche concrete di lavoro per creare imprese qui in Calabria”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali, Ance Calabria presenta il memorandum per i candidati: proposte e priorità per il...

Calabria
CATANZARO - Infrastrutture, lavoro, rigenerazione urbana e transizione green sono alcuni degli "argomenti cardine" individuati da Ance Calabria nel memorandum destinato ai candidati alla...
Sindaco-Cassano_Iacobini

Pnrr, un milione di euro per Sibari: via libera ai nuovi centri raccolta rifiuti

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la variazione della scheda progetto riguardante il finanziamento del Pnrr...
Bonelli_Tridico_Fratoianni-Cosenza

Bonelli e Fratoianni a Cosenza per Tridico: «Per cambiare la politica bisogna essere uniti»

Calabria
COSENZA - "Per cambiare politica bisogna continuare ad essere uniti. Non abbiamo altra alternativa che il 'campo largo', che deve ulteriormente allargarsi". Così a...

La promessa di Meloni in Calabria: «Addio al commissariamento della sanità, abbiamo avviato l’iter»

Calabria
CATANZARO - "Sono felice di annunciare che abbiamo avviato l'iter per l'uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità perché se lo merita". Così...
Giorgia Meloni Lamezia

Giorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta di Stato, la...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Dopo il successo nelle Marche il centrodestra è pronto a fare il bis anche in Calabria, dove domenica e lunedì...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37521Area Urbana22624Provincia19955Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1481
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Sindaco-Cassano_Iacobini
Ionio

Pnrr, un milione di euro per Sibari: via libera ai nuovi...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la variazione della scheda progetto riguardante il finanziamento del Pnrr...
Bonelli_Tridico_Fratoianni-Cosenza
Calabria

Bonelli e Fratoianni a Cosenza per Tridico: «Per cambiare la politica...

COSENZA - "Per cambiare politica bisogna continuare ad essere uniti. Non abbiamo altra alternativa che il 'campo largo', che deve ulteriormente allargarsi". Così a...
Calabria

La promessa di Meloni in Calabria: «Addio al commissariamento della sanità,...

CATANZARO - "Sono felice di annunciare che abbiamo avviato l'iter per l'uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità perché se lo merita". Così...
Gianluigi Greco Unical
Università

Da ex studente a rettore (tra i più giovani) dell’Unical: trionfa...

RENDE (CS) - Il professore Gianluigi Greco guiderà l’Università della Calabria per il sessennio 2025-2031. Nelle elezioni rettorali celebrate oggi, il direttore del Dipartimento...
Meloni_Schlein_Tajani_Bonelli
Calabria

Tutti sullo stesso aereo per la Calabria: Meloni, Schlein, Tajani e...

LAMEZIA TERME (CZ) - Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal...
San-Giovanni-in-Fiore scuola Marconi
Provincia

San Giovanni in Fiore, la scuola Marconi rinasce: 1,7 milioni per...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - A San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, è stata inaugurata martedì 30 settembre la scuola Marconi,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA